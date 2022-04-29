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Bakan Nureddin Nebati Suudi Arabistan Prensi Selman ile buluştu 'yeni dönem' fotoğrafı

Bakan Nureddin Nebati Suudi Arabistan Prensi Selman ile buluştu 'yeni dönem' fotoğrafı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman ile biraraya geldi.

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Bakan Nureddin Nebati, görüşme ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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