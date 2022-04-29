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Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veliden dayak yedi

Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veliden dayak yedi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sınıf öğretmeni olan Betül Çelik beden eğitimi dersi için parka götürdüğü öğrencilerden birini yaramazlık yaptığı için cezalandırınca iki veli tarafından dövüldü

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Olay, dün Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı'nda meydana geldi.

Öğretmen Betül Çelik 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü.Bu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi.

Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi. Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu. Bu olaya tanık olan iki kadın veli, öğretmeni dövdü.

Öğretmen şikayetçi oldu

Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sonrası dövülen öğretmene, meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi.

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