ABD'de transeksüel mahkum iki kadın mahkumu hamile bıraktı

ABD'de Edna Mahan hapishanesinde henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayan transeksüel mahkum, iki kadın mahkumu hamile bıraktı

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New Jersey İnfaz Kurumu, Latonia'nın bu itirafının ardından başlattığı soruşturmada bir başka mahkumun daha hamile kaldığını ortaya çıkardığı öğrenildi.

Her iki mahkumda kendilerini hamile bırakan kişinin transseksüel olan mahkum Demitrius Minor olduğunu açıkladı.



New Jersey'de kadınlara ayrılmış tek hapishane olan Edna Mahan, henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmemiş olan transseksüellere de açık.



Islahevinde 800 mahkum varken bunların 27'si trans.

New Jersey İnfaz Memurları Sendikası Başkanı William Sullivan bu gebeliklerin şaşırtıcı olmadığını belirterek "Transseksüel olarak tanımlanan mahkumların kadın tesislerine nakledilmesini engellemek için 2019'da bir tedbir davası açmıştık. Davayı açarken de benzeri durumları örnek göstermiştik" dedi.

Hamile kalan mahkumlardan Latonia Bellamy, hapishane de birçok tecavüz vakası yaşandığını ifadesinde belirttiği öğrenildi. Bellamy ifadesinde Demi'yi savunurken "Tecavüze uğramadım. Bu tür bir ilişkiye izin verilmediğini biliyorum ama aşık oldum. Bir transseksüelle kendi rızamla seks yaptım" dedi.



Edna Mahan'da mahkumların cinsel ilişkiye girmesi yasak. Öte yandan hamile kalan iki mahkumla onları hamile bırakan mahkumun hücre hapsine alındığı öğrenildi.