Sema Ergenekon kaç yaşında ne iş yapıyor? Sema Ergenekon çocukları kaç tane?

Ünlü oyuncu Uğur Aslan sesiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Dizilerden tanıdığımız Uğur Aslan sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Şimdilerde ise Afara adlı programı ile konuklarını ağırlıyor. Peki, Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, eşi Sema Ergenekon kimdir?

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Kanal D ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitleyen Yargı dizisinin sevilen Eren komiseri bu akşam kendi programı Afara ile ekranlarda olacak. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Uğur Aslan’ın hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Aslan evli mi, kiminle? İşte Yargı'nın Eren komiseri ve Afara'nın sunucu ile ilgili bilgiler..

Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Aslan, oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başladı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı. Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir.

Uğur Arslan evli mi: 1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.

Sema Ergenekon kimdir:

Sema Ergenekon, 9 Nisan 1977 tarihinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan Ergenekon, üniversitede tanıştığı oyuncu Uğur Aslan ile tanışmalarından 6 yıl sonra dünyaevine girdi. Sema Ergenekon 41. Altın Kelebek Ödülleri‘nde En İyi Senarist Ödülü kazandı.

Uğur Arslan dizileri:

2021- - Yargı - Eren Duman

2020 - Çukur - Emir Varol

2019 - Kuruluş Osman

2017 - Siyah Beyaz Aşk

2017-2018 - Kara Sevda

2014 -2015 - Karadayı

2013 - Kayıp

2010-2012 - Yer Gök Aşk

2009 - Aile Reisi

2008 - Derdest

2005 - Gümüş

2005 - Ofis İşi

2005 - Kale İçi