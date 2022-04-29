Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara silah uyarısı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Kimse silah kullanmasın" uyarısında bulunurken, şampiyon olduklarında 61 top atışı yapılacağını söyledi.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Taraftara açık olarak gerçekleştirilen idman öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Ben söz veriyorum yarın şampiyon olunca 61 top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı lokasyonda havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın" dedi.