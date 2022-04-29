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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara silah uyarısı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara silah uyarısı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Kimse silah kullanmasın" uyarısında bulunurken, şampiyon olduklarında 61 top atışı yapılacağını söyledi.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Taraftara açık olarak gerçekleştirilen idman öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Ben söz veriyorum yarın şampiyon olunca 61 top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı lokasyonda havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın" dedi.

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