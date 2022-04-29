İstanbul'da fiyatı uçan sebzeler Anadolu'da yarı fiyatına satılıyor
İSTANBUL'da yaşayanların fiyatlarından şikayetçi olduğu sebzeler Anadolu'nun birçok şehrinde yarı fiyatına satılıyor.Abone ol
Son dönemde özellikle market zincirlerinde gıda fiyatları art arda gelen zamlarla iyice yükseldi. Vatandaşlar durumdan şikayetçi. Hükümet, fiyatları sebepsiz olarak artıranlara karşı sürekli denetimler yapsa da özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde hayat pahalılığı iyice hissedilir oldu.
İstanbul'da her şey iki katı fiyatına
Ancak Anadolu'nun farklı illerinde durum biraz daha farklı. Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Afyonkarahisar'da kurulan bir pazara gitti ve sebzelerin etiket fiyatlarını Twitter hesabından paylaştı. Pazarda salatalık 6 lira, domates 9 lira, taze soğan 1 lira, patlıcan 6 lira, kıvırcık ise 5 lira. İstanbul'da ise domates 15 lira, kıvırcık 10 lira.
Afyon Perşembe pazarına gittim bugün.— Fatih Selek (@fatih_selek) April 28, 2022
Salatalık 6, domates 9, biber 7, maydonoz 2, taze soğan 1, patlıcan 6, kıvırcık 5.
Mis gibi tazecik.
…
Biberi 28, domatesi 15, kıvırcığı 10 liraya aldığımız İstanbul’da başka bir Türkiye’yi yaşıyoruz.😳 pic.twitter.com/A9NLjrgmcl
Bu durum ürünlerin fiyatlarının tarladan market zincirlerindeki raflara gelene kadar aradaki komisyoncular tarafından nasıl yükseltildiğini de gösteriyor.