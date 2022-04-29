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İşte Putin'in hedefindeki iki ülke! Rus muhalefeti ifşa etti

İşte Putin'in hedefindeki iki ülke! Rus muhalefeti ifşa etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş Ukrayna'nın doğusuna kaymış durumda. Savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı endişeleri ise artarak devam ederken hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin yardımcılarından Vladimir Ashurkov, Putin'in hedefindeki iki ülkeyi açıkladı.

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UKRAYNA'da haftalardır süren savaş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için pek de istediği şekilde devam etmiyor. Kolay bir zafer bekleyen Ruslar, Ukrayna direnişini hala kırabilmiş değil. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik kuşatmasını kaldıran Rus birlikleri son dönemde ülkenin doğu bölgelerini hedef alıyor. Batı merkezli istihbarat raporlarına göre Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

Savaş yayılacak mı?
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı endişesi ise devam ediyor. Moldova'daki Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'deki gizemli patlamalar ile bu korku zirve yaparken Rusya'daki muhalefetten çok konuşulacak bir iddia geldi.

Putin'in hedefindeki iki ülke
Hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin yardımcılarından Vladimir Ashurkov, Putin'in hedefindeki iki ülkeyi açıkladı. Insider'e konuşan Ashurkov, Batı'da Putin'in Ukrayna'daki sebepsiz savaşını Moldova ve Gürcistan gibi diğer ülkelere de genişletebileceğine dair artan endişeler olduğunu belirtti ve bu tür senaryoların masada olduğunun altını çizdi. Ashurkov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna'nın bu tam ölçekli işgali benim için bir şoktu. Bunun mümkün olacağını düşünmemiştim ancak iki ay önce oldu. Putin'in saldırıları Transdinyester ve Moldova'ya kadar ilerletmeye muktedir olup olmadığını düşünmek lazım. Bunu yapacak gücü olursa muhtemelen yapacaktır."

İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgünde yaşayan Ashurkov, "Nükleer bombası olan bir manyak varken dünyada kimsenin güvenli bir geleceği olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Rus işgaline yabancı değiller

Ne Moldova ne de Gürcistan, Rus saldırganlığına yabancı değil. 1992'de Rus kuvvetleri Moldova'ya a müdahale etti. Gürcistan ise 2008'de Rusya'nın işgaline uğradı. Savaş kısa sürse de ülke için bedeli bir hayli ağır olmuştu. Bugün Rusya, Gürcistan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmeye devam ediyor. Gürcistan ve Moldova hükümetleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Batı'dan daha fazla destek için yardım istiyor. Daha önce Rus işgali yaşayan iki ülke geçen ay Avrupa Birliği (AB) üyeliği için resmen başvurdu.

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