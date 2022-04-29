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Trabzonspor'da ayrılık yakın! İngiliz ekipleri Uğurcan Çakır için harekete geçti

Trabzonspor'da ayrılık yakın! İngiliz ekipleri Uğurcan Çakır için harekete geçti

İNGİLTERE Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Leeds United, milli kaleci Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

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Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında en büyük katkıyı veren isimlerin başında gelen kaptan Uğurcan Çakır, her an yuvadan uçabilir. İngiliz basını Newcastle United ve Leeds United'in Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

Avrupa hayalini açıklamıştı
26 yaşındaki başarılı file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da ülkesini ve kulübünü temsil etme hayalı olduğunu söylemişti.

Newcastle United transfere yakın
Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan, daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan devlet fonuna satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle, şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.

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