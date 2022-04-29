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Ukrayna'da direnişin sembollerindendi! Kiev'in Hayaleti öldü

Ukrayna'da direnişin sembollerindendi! Kiev'in Hayaleti öldü

UKRAYNA'da direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı savaş pilotunun öldüğü açıklandı. Ukraynalı kaynaklar pilotun kask ve gözlüklerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağını kaydetti.

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İNGİLİZ The Times'e konuşan Ukraynalı kaynaklar direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı savaş pilotunun kimliğini açıklarken ölümünü de doğruladı.

29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka'nın 13 Mart'ta Rus uçaklarıyla girdiği it dalaşı sırasında MiG-29 jetinin vurulması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre Tarabalka, bir çocuk babasıydı.

Ukraynalı yetkililer konu ile alakalı başka bir bilgi vermezken pilotun kask ve gözlüklerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağı belirtildi.

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