BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 911,74
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

ABD'nin olumlu sinyali sonrası F-16 hamlesi! Türkiye resmen harekete geçti

ABD'nin olumlu sinyali sonrası F-16 hamlesi! Türkiye resmen harekete geçti

Türkiye'nin istediği F-16 Blok 70 savaş uçakları ve modernizasyon talebine ABD'den olumlu sinyal gelmişti. Bu gelişmenin üzerine Türkiye, yeni bir adım daha attı.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 tipi savaş uçaklarının satılması için adım attı. Bakanlık, kongreye gönderdiği tavsiye mektubunda ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını belirtmişti.

İbrahim Kalın'ın ABD'ye gitmesi bekleniyor
Türkiye ve ABD arasında F-16 görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mevcut uçakların modernizasyonu için ve yeni nesil uçakların satışı için pazarlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye gitmesi bekleniyor. İbrahim Kalın, kongre üyeleri ile F-16 satışını görüşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Nilgün Belgün eşleri ilk eşi kim Nilgün Belgün kaç çocuğu var?
Nilgün Belgün eşleri ilk eşi kim Nilgün Belgün kaç çocuğu var?
Nilgün Belgün kaç yaşında kaç kere evlilik yaptı ilk eşi kimdir?
Nilgün Belgün kaç yaşında kaç kere evlilik yaptı ilk eşi kimdir?
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı
Almanya'da tartışma yaratan karar! Rus lider Putin istediğini aldı
Almanya'da tartışma yaratan karar! Rus lider Putin istediğini aldı
İstanbul'da fiyatı uçan sebzeler Anadolu'da yarı fiyatına satılıyor
İstanbul'da fiyatı uçan sebzeler Anadolu'da yarı fiyatına satılıyor
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı
İşte Putin'in hedefindeki iki ülke! Rus muhalefeti ifşa etti
İşte Putin'in hedefindeki iki ülke! Rus muhalefeti ifşa etti
Güneş'i karartma projesi! Jeff Bezos ve Bill Gates'in planı milyonlarca insanı öldürebilir
Güneş'i karartma projesi! Jeff Bezos ve Bill Gates'in planı milyonlarca insanı öldürebilir
Almanya'nın skandal Osman Kavala hamlesine Türkiye'den sert tepki! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı
Almanya'nın skandal Osman Kavala hamlesine Türkiye'den sert tepki! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı
Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veliden dayak yedi
Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veliden dayak yedi