BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 910,35
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Abone ol

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Özcan paylaşımında “Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da tartışma yaratan karar! Rus lider Putin istediğini aldı
Almanya'da tartışma yaratan karar! Rus lider Putin istediğini aldı
Trabzonspor'da ayrılık yakın! İngiliz ekipleri Uğurcan Çakır için harekete geçti
Trabzonspor'da ayrılık yakın! İngiliz ekipleri Uğurcan Çakır için harekete geçti
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı
Afara ne demek ne anlama geliyor? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' anlamı
Güneş'i karartma projesi! Jeff Bezos ve Bill Gates'in planı milyonlarca insanı öldürebilir
Güneş'i karartma projesi! Jeff Bezos ve Bill Gates'in planı milyonlarca insanı öldürebilir
Almanya'nın skandal Osman Kavala hamlesine Türkiye'den sert tepki! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı
Almanya'nın skandal Osman Kavala hamlesine Türkiye'den sert tepki! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı
Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veliden dayak yedi
Öğrencisine ceza veren öğretmen iki veliden dayak yedi
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı CANLI İZLE maçın golleri ve geniş özeti
Kinder'deki skandal sonrası bayram çikolatasında da salmonella uyarısı! Bayram zehir olabilir
Kinder'deki skandal sonrası bayram çikolatasında da salmonella uyarısı! Bayram zehir olabilir
Esed ailesinin mal varlığını ABD raporunda ortaya çıktı
Esed ailesinin mal varlığını ABD raporunda ortaya çıktı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara silah uyarısı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara silah uyarısı!