CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Özcan paylaşımında “Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.