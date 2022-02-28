'Kiev'in Hayaleti' kim? 6 Rus savaş uçağını düşürdü pilot mu, hayal ürünü mü?
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali 5. gününde de devam ederken Ukrayna'da yeni bir kahraman doğdu. 'Kuev'in Hayaleti' denilen Ukrayna savaş pilotunun 6 Rus savaş uçağını düşürdüğü belirtiliyor. Peki o pilot gerçekten var mı yoksa hayali bir kahraman mı?..
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı havada ve karada devam ederken, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) olarak adlandırılan bir pilot, ülke savunmasında kahraman haline geldi. Ukrayna’nın resmi hesabından da paylaşılan Kiev’in Hayaleti’nin savaşın ilk gününde altı Rus uçağını düşürdüğü iddia edilirken, pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı. Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.
Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı. Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.
İki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 düşürdü
Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı. Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet’, 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.