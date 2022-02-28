'Kiev'in Hayaleti' kim? 6 Rus savaş uçağını düşürdü pilot mu, hayal ürünü mü?

İki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 düşürdü

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı. Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet’, 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.