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İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı

 İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı. Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.

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