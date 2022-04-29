Terör örgütlerinin kanlı planları deşifre oldu! Büyük darbe vuruldu

GAZİANTEP İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe Kilit operasyonuna misilleme yapmak için sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütlerine büyük darbe vurdu.

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Jandarma ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve FETÖ'nün Pençe Kilit operasyonuna misilleme için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Edinilen istihbari bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler 15 Nisan'dan itibaren belirlenen çok sayıda adrese planlı ve eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütü üyesi A.A., İ.E., C.K. Gaziantep'te, A.E. Hatay'da, M.S.D. ise Mersin'de gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütü üyesi M.D.İ. ile FETÖ/PDY üyesi F.A. ve E.D. de Gaziantep'te yakalandı. Yurt dışında yaşadığı tespit edilen MLKP terör örgütü mensubu F.Ç. hakkında da yakalama kararı çıkarttırıldı.

Operasyonlarda gözaltına 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.