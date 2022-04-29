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Turizmcinin bayram hesabı! Dört günde 10 milyar lira bekleniyor

Turizmcinin bayram hesabı! Dört günde 10 milyar lira bekleniyor

Yapılan hesaplamalara göre 2 milyon kişi Ramazan bayramında büyük turizm hareketine katılacak. Turizmciler 10 milyar liralık bir hacim oluşmasını bekliyor.

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Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatilini yaşadığı şehrin dışında tatil yaparak geçirmek isteyenler planlarını yaptı. Sıcaklığın yüksek olduğu Antalya, İzmir ve Muğla gibi illerde oteller doldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde zor günler geçiren turizmciler de heyecanlı. Hesaplanan rakamlar turizmcilerin de yüzünü güldürecek cinsten. Yapılan hesaplamalara göre 2 milyon kişi büyük turizm hareketine katılacak. Bayramda oluşacak ekonomik hareketlilik ise 10 milyar lira.

Esnafın beklentisi
Turizmde bu hesaplar yapılırken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da kendi hesabını yaptı. Tatlıdan kıyafete kadar yapılan hesaplarla toplam bayram cirosunun 25 milyar lira olması bekleniyor.

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