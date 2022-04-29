Cihat Yaycı paşa, Fetö'yle ilgili büyük tehdidi açıklayıp uyardı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Cihat Yaycı Paşa, FETÖ hırsızlığı ve sonrasında yaşananlarla ilgili büyük oyunu açıkladı.

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Hadi Özışık'ın kanalında FETÖ tehlikesinin ne şekilde devam ettiğini açıklayan Cihat Yaycı; 'Sınav yolsuzluğu ile okullara girip, devlete yerleşenler bulunmadıkça FETÖ'ye hiçbir şey olmaz.' açıklamasında bulundu. İşte Yaycı'nın FETÖ'ye ilişkin verdiği dikkat çeken mesajlar;

FETÖ de her türlü hainlik var

FETÖ denilen silahlı terör örgütü her türlü hainliği içinde barındıran pislik bir örgüt. Dolandırıcılık, gasp, tehdit, şantaj, hırsızlık, ahlaksızlık var. Parayı vermeyen iş adamlarına yapmadıklarını bırakmadılar. Gasp derseniz bunlar da var. Milletin malına çökmek bunlarda var. Birçok da parti liderlerine komplolar düzenlediler. Bunlarda ar, damar, ahlak yok. Kul hakkı yemek bunlar da var.

ÖSYM'yi ele geçirmişler

En önemli hırsızlık şu sınav hırsızlığı. Bunlar soru çalmamışlar. Soruları cevapları ile vermişler. ÖSYM'yi ele geçirmişler. Bunlar ÖSYM'den tıp fakültesi sorularını almışlar 2000 yılından beri almışlar. Bunlar sınav sorular bunlara verilmiş. Bunların liseleri başarılı algısı oluşturmuşlardı.

Askeri lise sınav sorularını hazırladılar

Bunların ciğerlerini bilen adamım. Bir fiil mücadele ettim her şeylerini açığa çıkardım. FETÖ tarafından ele geçirilen ÖSYM'de askeri lise sınav soruları hazırlandı. Hazırladıkları soruları örgüt mensuplarına verdiler. İtirafçı ifadelerinde her şey var. Sorular alındıktan sonra herkese hangi dersten kaç yanlış yapılacağı söyleniyordu.

Bu öğrenciler okuldan atılmalıdır

Sınav soruları ve cevapları ellerine verilerek askeri okullara giren bu Fetö'cüler devlet üstelik askeri okullardan bunları tasfiye edince Türkiye’nin Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, gibi en seçkin üniversitelerine KHK ile yerleştirdi. Bu hırsız KHK’lılara verilen bu haksız hak tümü ile geri alınmalıdır. Önce üniversite sınavına tabi tutulmalıdır. Sınav yolsuzluğu ile okullara girip, devlete yerleşenler bulunmadıkça FETÖ'ye hiçbir şey olmaz.