Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Bu gelişme üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı.

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Almanya, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala için Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Almanya'nın bu hamlesine önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından tepki gösterdi daha sonra ise Dışişleri Bakanlığı'ndan karşılık geldi.

"Kimsenin haddi değil"

Bakan Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin iç işlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.

"Almanya kendine baksın"

Almanya'daki bazı ırkçı saldırıları örnek gösteren Bakan Bozdağ, "Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bağımsız bir devlettir"

Almanya'yı kınayan Bakan Bozdağ, "Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." dedi.

Alman büyükelçi, dışişleri bakanlığı'na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini bugün çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından saat 17.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya'nın tutumu kınandı

Dışişleri Kaynaklarından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Büyükelçi Schulz'a Berlin Büyükelçimizin ülkemizdeki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını ve sözkonusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesini kınadığımız ifade edilmiştir.

Büyükelçi Schulz'a ayrıca, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye'nin, Anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği kaydedilmiştir.

Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi de hatırlatılmıştır."