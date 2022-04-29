Fenerbahçe konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi Rossi, Serdar Dursun ve Zajc'ın golleriyle 3-2 yendi. Konuk ekibin sayılarını Sagal ve Maxim (P) kaydederken ev sahibi Serdar Dursun ile bir penaltıdan yararlanamadı. Son 11 haftada 1 beraberlik ile 10 galibiyet elde eden ve bu maçın ardından puanını 68 yaparak 2. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, 36. haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. 42 puanla 16. sırada yer bulan Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Rossi topu ceza sahası içi sağ çaprazına kadar taşıdıktan sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Zajc ile yaptığı verkaç ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda top üstten auta gitti.

35. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlara takıldı.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla soldan sıfıra inen Mert Hakan'ın yerden sert ortasında Serdar Dursun'un az gerisinde kalan topa gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

57. dakikada Fenerbahçe penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta attı.

62. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağdan Mert Hakan Yandaş'ın yerden sert ortasında altı pas önünde Serdar Dursun'un vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

65. dakikada Gaziantep FK farkı bire indirdi. Figueiredo'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

84. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden ikiye çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde rakibinden sıyrılan Zajc köşeye plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1

90+7. dakikada Gaziantep FK farkı yeniden bire indirdi. Tisserand'ın ceza alanı içinde topa elle yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Maxim yaptığı vuruşla kaleci Altay Bayındır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe: 3 - 2 :Gaziantep FK

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo (Dk. 86 Sosa), Zajc, Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Berisha), İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Arda Güler), Rossi (Dk. 90+2 Burak Kapacak), Serdar Dursun (Dk. 74 Valencia)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 71 Mirza Cihan), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih (Dk. 77 Merkel), Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Furkan Soyalp), Sagal, Muhammet Demir (Dk. 87 Mendyl), Figueiredo

Goller: Dk. 5 Rossi, Dk. 62 Serdar Dursun, Dk. 84 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 65 Sagal, Dk. 90+7 (P) Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 52 Dijilobodji, Dk. 56 Vetrih ve Kitsiou, Dk. 69 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 80 Serdar Aziz (Fenerbahçe)