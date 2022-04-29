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Adana Demirspor'u deviren Giresunspor ligde kalmayı garantiledi

Adana Demirspor'u deviren Giresunspor ligde kalmayı garantiledi

Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak 14. sıraya yükselen ve ligde kalmayı garantileyen Giresunspor, 36. haftada Altay deplasmanına gidecek. 52 puanla 5. sırada kalan ve Avrupa yolunda ağır yara alan Adana Demirspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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5. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan Diabate ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

21. dakikada Giresunspor öne geçti. Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0

38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor: 2 - 0 :Adana Demirspor

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate (Dk. 75 Zeki Yavru), Sergio (Dk. 70 Süleymanov), Chiquinho (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Umut Nayir (Dk. 86 Balde)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 65 Alper Uludağ), Gökhan İnler (Dk. 46 Dokovic), Sinan Kurt (Dk. 82 Mustafa Kapı), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 46 Erhun Aksel Öztürmer), Vargas, Assombalonga (Dk. 70 Remy)

Goller: Dk. 21 Umut Nayir, Dk. 48 Sergio (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Alper Uludağ (Adana Demirspor)

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