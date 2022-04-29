Bakan Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vefat sayılarının 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştüğünü açıkladı.

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Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini yavaş yavaş yitirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşları sevindiren bir paylaşım geldi.

"Çok yakın"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları 1000'in altına düşerse maske zorunluluğı tamamen kalkacak

Geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası kapalı alanlarda maske zorunluluğu toplu taşıma ve hastaneler hariç olmak üzere kaldırıldı. Bu iki alandaki maske zorunluluğu ise vaka sayılarının 1000'in altına düşmesi halinde yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Korona tablosunda son durum

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1 bin 924 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 9 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 8 bin 302 hasta taburcu olurken bugün 127 bin 95 test yapıldı.