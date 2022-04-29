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Kahramanmaraş'ta kurak avında yakalanan şahıslara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta kurak avında yakalanan şahıslara ceza yağdı

KAHRAMANMARAŞ'ta kurdukları tuzaklarla yasadışı olarak keklik avı yaparken yakalanan 4 şahsa yaklaşık 30 bin lira idari para cezası kesilirken canlı mührelerle tüfeklere de el konuldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şefliği ekipleri kekliklerin neslini tehlikeye atan kurak avcılıkla mücadelesine devam ediyor.

Gece saatlerinde kurak avı yapıldığı ihbarını değerlendiren ekipler 4 şahsı yakaladı.

Şahısların yasadışı avda kullandığı 5 adet canlı mühre ile 3 adet av tüfeğine el konuldu.

Şahıslara 'kara avcılığı kanununa muhalefet' suçundan yaklaşık 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Yasadışı avla ilgili denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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