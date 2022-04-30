Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi

SAMSUN'da iftar yemeğinden zehirlenen yaklaşık 90 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi hastanelik oldu.

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) çeşitli fakültelerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için OMÜ Yaşam Merkezinde iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine katılan aralarında Irak, Suriye, Fas, Filistin, Cezayir, Ürdün, Mısır, Sudan, Kamerun ve Yemenli öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 90 üniversite öğrencisi yedikleri yemekten zehirlendiler.

Kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetleri ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındılar.

Öğrenciler yemekte tavuklu pilav, çorba ve dolma yediklerini, zehirlendiklerini anlayınca ambulansla ile hastaneye kaldırıldıklarını söylediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.