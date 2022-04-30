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Milyonluk intikam davası! 'Karım iş gezilerine sevgilisini de dahil edip...'

Milyonluk intikam davası! 'Karım iş gezilerine sevgilisini de dahil edip...'

İş insanı Çağlayan Eren ile eşi Bilge Kuru Eren arasında 5 yıl önce başlayan boşanma davası tam bir intikam davasına dönüştü. 5 yıl önce Bilge Kuru Eren, "beni aldattı" riye 6 milyon lira tazminat talep ettiği boşanma davası açtı. Bilge Kuru Eren’in boşanma davası devam ederken kendisini aldattığını öne süren Çağlayan Eren ise, 11 milyon lira tazminat ile 7 bin 500 lira nafaka istedi.

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‘PROJEHANE’ ve ‘Rotahane’ adlı platformların kurucu ortağı Bilge Kuru Eren, 5 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki çocuğunun babası işinsanı Çağlayan Eren’e Boşanma davası açtı. Aldatıldığını iddia eden Bilge Kuru Eren, eşinin haftanın iki üç gününü dışarıda geçirdiğini, evi bir otel ve çamaşırhane olarak kullanmaya başladığını öne sürmüştü.

Annemi gidiyorum dedi başka kadınla tatil fotoğrafları çektirdi!
Eşinin ‘ihtiyacım var, annemin evinde kalacağım’ diyerek evden ayrıldığını dilekçesinde belirten Bilge Kuru Eren, Çağlayan Eren’in bir daha eve dönmediğini, bir kadın ile tatil fotoğraflarını gördüğünü ifade etti. Bilge Kuru Eren, kendisi ve çocukları için 75 bin lira nafaka ve 6 milyon lira Tazminat istemişti.

'Karım, sevgilisini iş gezilerine dahil edip...'
Taraflar arasındaki boşanma davası 5 yıldır devam ederken bu kez iş insanı Çağlayan Eren, aldatıldığını öne sürerek ‘zina’ nedeniyle eşine boşanma davası açtı. İddiaya göre Bilge Kuru Eren, iş gezilerine sevgilisini de dahil ediyor, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden herkese açık bir şekilde paylaşıyordu.

Ahlaka aykırı davranan asıl kişi karımdır
Çağlayan Eren’in dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Ahlaka aykırı davranarak evlilik birliğinde kusurlu olan Bilge Kuru Eren ile müvekkilin ‘zina’ nedeniyle boşanmalarını istiyoruz. Çocukların velayetlerinin babaya verilmesini talep ediyoruz. Müvekkil için 7 bin 500 lira nafaka ile 1 milyon manevi, 11 milyon lira tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz.”

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