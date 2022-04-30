Otel odasında kavga! Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu 1 saat 5 dakika baş başa kaldı

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz dün otel odasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu, dün kaldığı lük otele çağırdığı İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı konusunda fırça attığı, İmamoğlu'nun karşılık vermesi üzerine gerilim yaşandığı iddia edildi

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu krizi giderek derinleşiyor. İmamoğlu'nun, "Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da auta atmıyor" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin. Ayrılın gidin bizden" diye karşılık verdi.

'Ekremci' Genel Başkan Yardımcıları kimler?

Kılıçdaroğlu, "partiden gidin" diye kime dedi? Sabah yazarı Mahmut Övür, "Onun da kimi kastettiği çok açıktı: İmamoğlu ve parti içindeki Ekremciler... Parti içi derken de öyle sıradan partililer değil, bizzat yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi içindeki "Kılıçdaroğlu kazanamaz" diyenler" diye yazdı.

CHP içindeki 'Ekremciler'in İmamoğlu paraları akıttıkça sayılarının giderek arttığı iddia eden Mahmut Övür, "Rüzgâra göre yön değiştirenlerin sayısı da hiç az değil. Grup ve MYK'dan Engin Özkoç ve Veli Ağbaba gibi birkaç isimden başka Kılıçdaroğlu'nun çevresinde kimse yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'nu asıl çıldırtan tablo...

Özgür Özel'in parti içinde adı "Çakma Pavarotti"ye çıktığını belirten Mahmut Övür, "Özgür Özel ise açık açık 'Adayımız genel başkan' diyemediği gibi açık açık genel başkanlık peşinde koşuyor. Kılıçdaroğlu'nu asıl çılgına döndüren bu tablo..." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun sadece iktidara karşı değil, parti içi muhalefete karşı da sertleşeceğini belirten Mahmut Övür şunları yazdı: "İlk kavga edeceği kişi de İmamoğlu... Onun ilk adımını da dün attı. Dün normalde saat 10.00'da İstanbul CHP İl'in bir toplantısı vardı."

Otel odasına çağırıp 1 saat 5 dakika konuştu

"Kılıçdaroğlu, saat 09.00'da kaldığı lüks otelin odasına İmamoğlu'nu çağırdı ve izlenimlere göre 1 saat 5 dakika süren gergin bir görüşme yaptı. Gerginlik de İmamoğlu'nun gelirken ve çıkarken yüzünden okunuyordu.

Şimdi herkes o toplantı sonrası İmamoğlu'nun ne tepki vereceğini bekliyor. Karadeniz gezisinin seyri, bu açıdan bir işaret olacak.*