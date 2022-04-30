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Bayram tatili öncesi benzine kallavi zam geldi! 30 Nisan 2022 günü benzinin litresi 20 lirayı geçti

Bayram tatili öncesi benzine kallavi zam geldi! 30 Nisan 2022 günü benzinin litresi 20 lirayı geçti

Ramazan Bayramı tatili öncesi benzine kallavi zam geldi. Brent petrolün varilinin 107 dolara kadar yükselmesinden sonra benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,44 liraya yükseldi.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü. Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 107 doları gördü.

Bu çerçevede de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi hasıl oldu. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

Benzinin litresi kaç lira oldu?
Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

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