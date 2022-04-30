Köprüden dereye düşerek denize sürüklenmişti! Bilgehan'dan acı haber

TRABZON'un Araklı ilçesinde köprüden dereye düşerek denize sürüklenen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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İlçe merkezinden geçerek denize dökülen Karadere Deresi üzerindeki köprüden yaya olarak geçmekte olan Bilgehan Küçük (11) bilinmeyen bir nedenle korkulukları da aşarak dereye düştü. Çevredeki vatandaşların durumu görmesi üzerine İtfaiye, 112 ve polis ekiplerine haber verildi.

Bazı vatandaşlar dereye girerek Bilgehan'ı kurtarmaya çalışırken, derenin akıntısı ile küçük çocuk denize sürüklendi. Balıkçılar motorları ile denize açılarak küçük çocuğu ararken, bir balıkçı teknesi tarafından denizde bulunarak sahile çıkartılan Bilgehan Küçük sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen küçük çocuğun cenazesi ilçeye bağlı İyisu mahallesinde yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.