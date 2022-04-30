BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

DSÖ'den gizemli hepatit için uyarılar Koronavirüs gibi giderek ilerliyor

DSÖ'den gizemli hepatit için uyarılar Koronavirüs gibi giderek ilerliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart hijyen kurallarını uygulama tavsiyesinde bulundu.

Abone ol

DSÖ'den AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi.

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin dünkü basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

Easterbrook, virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.

 Gizemli hepatit vakaları
DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Müşterilerinden aldığı telefon numarasını başkalarıyla paylaşan mağaza yandı
Müşterilerinden aldığı telefon numarasını başkalarıyla paylaşan mağaza yandı
Asiye Ateş'e pitbull saldırısı davasında bomba gelişme! Tahliye edilen 3'ü için yeni karar
Asiye Ateş'e pitbull saldırısı davasında bomba gelişme! Tahliye edilen 3'ü için yeni karar
Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok
Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok
Müslüman Kardeşler'den Suudi Arabistan tepkisi Türkiye'den çekilecekler
Müslüman Kardeşler'den Suudi Arabistan tepkisi Türkiye'den çekilecekler
Köprüden dereye düşerek denize sürüklenmişti! Bilgehan'dan acı haber
Köprüden dereye düşerek denize sürüklenmişti! Bilgehan'dan acı haber
Evim mağdurları için harekete geçilmişti BDDK sadece altısını uygun buldu
Evim mağdurları için harekete geçilmişti BDDK sadece altısını uygun buldu
Asgari ücrete ikinci zamla ilgili çağrı yaptı tarihi işaret etti 1 Mayıs'ta ne müjde verecek?
Asgari ücrete ikinci zamla ilgili çağrı yaptı tarihi işaret etti 1 Mayıs'ta ne müjde verecek?
Bayram tatili öncesi benzine kallavi zam geldi! 30 Nisan 2022 günü benzinin litresi 20 lirayı geçti
Bayram tatili öncesi benzine kallavi zam geldi! 30 Nisan 2022 günü benzinin litresi 20 lirayı geçti
İndirim bekleyenlere kötü haber Meclis'ten geçti Ekrem İmamoğlu veto etti
İndirim bekleyenlere kötü haber Meclis'ten geçti Ekrem İmamoğlu veto etti
Milyonluk intikam davası! 'Karım iş gezilerine sevgilisini de dahil edip...'
Milyonluk intikam davası! 'Karım iş gezilerine sevgilisini de dahil edip...'