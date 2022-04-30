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Asiye Ateş'e pitbull saldırısı davasında bomba gelişme! Tahliye edilen 3'ü için yeni karar

Asiye Ateş'e pitbull saldırısı davasında bomba gelişme! Tahliye edilen 3'ü için yeni karar

GAZİANTEP'te Asiye Ateş'e pitbull saldırısına ilişkin davada tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. ve Zeliha C'nin tahliyesinin ardından duruşma savcısı ve aile avukatının itirazını inceledi.

Mahkeme heyeti, inceleme sonrası tahliye edilen sanıklar Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Heyet, sanık Zeliha C. yönünden ise itirazın reddine hükmetti.

Ne olmuştu?
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

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