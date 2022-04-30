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Müşterilerinden aldığı telefon numarasını başkalarıyla paylaşan mağaza yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Müşterilerinden aldığı telefon numarasını başkalarıyla paylaşan mağaza yandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, alışveriş yapılan mağazada verilen telefon numarasının müşterinin rızası ve bilgisi dışında 3. kişilerle paylaşan sorumlunun 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu'nu oluşturduğuna hükmetti.

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Alışveriş yaptığı mağazanın, telefon numarasını üçüncü kişiye verdiğini öne süren tüketici, 2020 yılında 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Mahkeme, sanık mağaza işletmecisini, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapse mahkum etti.

Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi: "Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır. Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.'

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