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Osmaniye'deki aile katliamı! Katil baba bakın nerede ve ne halde bulundu

Osmaniye'deki aile katliamı! Katil baba bakın nerede ve ne halde bulundu

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde eşini ve oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı baba ölü olarak bulundu.

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Dün akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana gelen olayda baba Ömer Sevimli, henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Önce aracı bulundu
Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ömer Sevimli’yi yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında olay yerinden 80 ABY 693 plakalı hafif ticari araçla kaçan Sevimli’nin aracı gece saatlerinde Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulunmuştu. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısı Ömer Sevimli’yi arama çalışmalarına devam ederken Sevimli, sabah saatlerinde terk ettiği aracının yaklaşık 300 metre uzaklığında bulunan kendisine ait buğdaya tarlasının içerisinde kendini vurmuş halde ölü olarak bulundu.

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