Emine Erdoğan anlattı! Erdoğan ailesi hangi yemekleri seviyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ailenin yemek kültürüne ilişkin konuştu. Zeytinyağlıların sıklıkla sofrada yer aldığını belirten Erdoğan "Tayyip Bey'in Karadenizli olması nedeniyle, bu mutfak kültürünü de benimsedim." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hazırladığı ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabını Sofra dergisine anlattı. "Evimin mutfağında çok kültürlülük hakim" diyen Erdoğan, ailenin sevdiği yemekleri şöyle anlattı:

"Ben Siirtliyim. Fakat İstanbul'da doğup büyüdüm. Dolasıyla İstanbul Mutfağı'na daha hakimim. Farklı yöresel mutfaklardan birçok tarifi pişiriyoruz.

Çok severek tükettiğimiz lezzetler arasında; kitel, perde pilavı, sever basal çorbası var. Zeytinyağlılar da soframızda sıklıkla yer alır.

Tayyip Bey'in Karadenizli olması nedeniyle, bu mutfak kültürünü de benimsedim. Oldum olası farklı lezzetlere açığım.

Yemek kitaplarında veya gazete kupürlerinde gördüğüm tarifleri denerdim. Hatta hiç unutmadığım bir fasulye pastası tarifim var. Bu pastayı yiyen içinde un olmadığına inanamıyor."