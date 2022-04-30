Çok fena geliyor! 7 bölge için alarm verildi! Orhan Şen bayramda yağmurun başlayacağı saati verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre; hafta sonu ve bayramda yurdun belli bir kısmını kapsayacak yağışlı bir hava geliyor. Sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de bayramın birinci günü için yağış uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa için işte hava durumu tahminleri...