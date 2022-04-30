Çok fena geliyor! 7 bölge için alarm verildi! Orhan Şen bayramda yağmurun başlayacağı saati verdi!
RAMAZAN Bayramı'nda güneşli hava bekleyenler hayal kırıklığına uğradı... Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den bayram tatili için sağanak yağış uyarıları gelirken, bayramda yağmurun başlayacağı saati verdi... İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa için işte hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre; hafta sonu ve bayramda yurdun belli bir kısmını kapsayacak yağışlı bir hava geliyor. Sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de bayramın birinci günü için yağış uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa için işte hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
7 bölgede sağanak yağış uyarısı
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve batı bölgelerde sıcaklık düşüyor
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis, güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.