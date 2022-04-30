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Sarı kart gördü cezalı duruma düştü! Derbide olmayacak

Sarı kart gördü cezalı duruma düştü! Derbide olmayacak

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş maçında yok.

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Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, kart görerek cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 80. dakikasında yaptığı itiraz sonucunda hakem Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırılan Aziz, toplamda gördüğü 8. sarı kart dolayısıyla Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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