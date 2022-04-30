BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Türkiye'den Yunanistan'a tatbikat resti! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi

Türkiye'den Yunanistan'a tatbikat resti! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi

YUNANİSTAN, Tiger Meet Tatbikatı için hazırlanan belgeye Türkiye'yi hedef alan ifadeler ekledi. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Abone ol

Yunanistan'ın, Tiger Meet Tatbikatı'nda Türkiye'yi hedef alan ifadeler eklemesi üzerine, Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi. Katılımcı ülkelerin, çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede "Tiger Meet" adı altında bir Tatbikat gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı.

Türkiye'yi hedef alan ilaveler yapıldı
Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından bir teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.

Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı hemen harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi.

Türkiye tatbikata katılmama kararı aldı
Yunanistan’ın, Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı.

Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin, "Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuriyet tarihinin günlük rekoru kırıldı Bakan Mehmet Muş duyurdu
Cumhuriyet tarihinin günlük rekoru kırıldı Bakan Mehmet Muş duyurdu
Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok geçiş ücreti belli oldu
Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok geçiş ücreti belli oldu
Emine Erdoğan anlattı! Erdoğan ailesi hangi yemekleri seviyor?
Emine Erdoğan anlattı! Erdoğan ailesi hangi yemekleri seviyor?
Sarı kart gördü cezalı duruma düştü! Derbide olmayacak
Sarı kart gördü cezalı duruma düştü! Derbide olmayacak
Aziz dizisinin başrol oyuncusu diziye veda edecek
Aziz dizisinin başrol oyuncusu diziye veda edecek
Fırat Kalkanı'nda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı'nda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Osmaniye'deki aile katliamı! Katil baba bakın nerede ve ne halde bulundu
Osmaniye'deki aile katliamı! Katil baba bakın nerede ve ne halde bulundu
DSÖ'den gizemli hepatit için uyarılar Koronavirüs gibi giderek ilerliyor
DSÖ'den gizemli hepatit için uyarılar Koronavirüs gibi giderek ilerliyor
Bayram tatili başladı herkes yollara düştü! Trafik zaman zaman durma noktasında
Bayram tatili başladı herkes yollara düştü! Trafik zaman zaman durma noktasında
Müşterilerinden aldığı telefon numarasını başkalarıyla paylaşan mağaza yandı
Müşterilerinden aldığı telefon numarasını başkalarıyla paylaşan mağaza yandı