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Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok geçiş ücreti belli oldu

Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok geçiş ücreti belli oldu

Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli scooter'lar ise geçemeyecek. Motosikletler için de gece ve gündüz tarifesi olacak. İşte motosikletlerin Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların (motosikletlerin) tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli scooter'ların tünelden geçişine izin verilmemesine karar verildi.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti belli oldu

Açıklamada, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.

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