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Cumhuriyet tarihinin günlük rekoru kırıldı Bakan Mehmet Muş duyurdu

Cumhuriyet tarihinin günlük rekoru kırıldı Bakan Mehmet Muş duyurdu

Türkiye Cumhuriyet tarihinde günlük en yüksek ihracat rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamasında Türkiye'nin dün bir günde 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptığını duyudu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada günlük ihracat rekorunu duyurdu.

Paylaşımında Muş "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; Üretim, Yatırım, İstihdam demektir." dedi

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