Cumhuriyet tarihinin günlük rekoru kırıldı Bakan Mehmet Muş duyurdu

Türkiye Cumhuriyet tarihinde günlük en yüksek ihracat rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamasında Türkiye'nin dün bir günde 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptığını duyudu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada günlük ihracat rekorunu duyurdu.

Paylaşımında Muş "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon $ ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; Üretim, Yatırım, İstihdam demektir." dedi