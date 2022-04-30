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Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de! Ağır seyreden vakalar var kaydı çıktı

Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de! Ağır seyreden vakalar var kaydı çıktı

Gizemli hepatitin Türkiye'ye de geldiği açıklandı. Koronavirüs vakalarından sonra gizemli hepatit vakaları dünyayı sallamaya başladı. Özellikle küçük çocuklarda görülen gizemli hepatitin Türkiye'de de görüldüğünü Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hastane kayıtlarına bakarak duyurdu. Gizemli hepatitin çocuklarda öldürücü tablolara yol açtığı ile ilgili uyarılar yapılıyordu.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gizemli hepatit vakalarıyla ilgili "Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk" açıklamasında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gizemli hepatitteki adenovirüs şüphesine ilişkin Haber Global'de değerlendirmelerde bulundu:

Ceyhan, "Türkiye'de de bu tip vakalar görüyoruz. Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk. Nedenleri içinde adenavirüs yoktu. Çünkü çok nadirdir" dedi. 

Koronavirüs sürecinde adenovirüse karşı bağışıklık geliştirilmediğini söyleyen Ceyhan, maske çıkınca ağır seyreden tabloların çocuklarda da görülmeye başlandığını belirtti. 

Belirtileri açıklayan Ceyhan "Ateş, kusma, ishalle birlikte ses kısıklığı burun akıntısı gözlerde kızarıklık varsa hiç vakit kaybetmeden büyük bir sağlık merkezine gidilmesi gerekiyor. Adenovirüs bakabilecek bir sağlık merkezine gidilmesi gerek." diye uyarılarda bulundu.

DSÖ uyarıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bugüne kadar Kanada, Japonya, ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkede açıklanamayan hepatit vakaları görüldü.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

DSÖ'den AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir." ifadesi kullanıldı.

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