Gizemli Hepatit hastalığı belirtileri neler ilk çocuk ölümü gerçekleşti DSÖ alarma geçti

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme getirdi. DSÖ 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sitesinden yapılan açıklamada, COVID-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.