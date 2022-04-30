Ünlü şarkıcı Ekrem Mavigözlü hayatını kaybetti

Uzun bir süredir tedavi gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde gelen şarkıcılarından Ekrem Mavigözlü 44 yaşında hayatını kaybetti.

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Kıbrıslı müzisyen Ekrem Mavigözlü genç yaşta hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Ekrem Mavigözlü'nün 44 yaşında yaşama veda etmesi üzüntüye neden oldu. KKTC basınında yer alan haberlere göre Mavigözlü bugün Lefkoşa'da toprağa verilecek. Ünlü şarkıcı, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.