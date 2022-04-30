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Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı! O oyuncuların tedavisi devam ediyor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı! O oyuncuların tedavisi devam ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçına ilk 11’de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdüğü ifade edildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

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