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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde kapı numarası detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde kapı numarası detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde kaldığı odanın 1453 numaralı olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oda numarasını o mesajı düşünerek yapmışlarsa tevafuk olmuştur." yanıtı verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört yıllık soğuk geçen ilişkilerin ardından gerçekleşen Suudi Arabistan ziyaretinde kapı numarası dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazeteci tarafından "Bu ziyaretle ilgili şöyle bir şey dikkatimi çekti; sizin Suudi Arabistan'da kaldığınız odanın numarası 1453'tü. Yani artık biz olmadan olmuyor. Onlar da bunun farkında mı acaba?" diye soruldu. Erdoğan şöyle yanıt verdi:

Oda numarasını o mesajı düşünerek yapmışlarsa tevafuk olmuştur. İnşallah biz ecdadımızın yolunda aynı kararlılıkla gidebiliriz, onların elde ettikleri başarıları biz de aynı şekilde elde edebiliriz. Tabii tarihin izini sürdüğünüz sürece başarıya ulaşırsınız. Ama tarihin izini kaybederseniz siz de kaybolursunuz. Biz şu anda bu izi sürmeye devam ediyoruz ve ilham kaynağımız orası. Oradan aldığımız ilhamla da yolumuza devam ediyoruz.

Geçen Özbekistan'a bir ziyaretim oldu. Özbekistan'da Hive'ye gittik. Burada da aklımda kaldığı kadarıyla 212 ağaç direk üzerine inşa edilmiş bir Cuma Camii var. Fakat burası ibadete kapalı. Bize orada 50 kişinin namaz kılabileceği bir yer hazırladılar. Namazdan sonra Şevket Mirziyoyev kardeşime dedim ki, "Benim senden bir ricam var; uzun yıllar kapalı olan Ayasofya'yı açmak elhamdülillah bize nasip oldu. Şimdi sen de gel bu Cuma Camii'ni aç." Şeyhülislama dedi ki "süratle Cuma Camini açacağız." Onlar bu işi başlattılar, biz de takipçisi olacağız. İnşallah Hive'de o Cuma Camii'ni açmak hepimize nasip olur, açılış törenine de Diyanet İşleri Başkanımızla, Aksakalımızla, tüm heyetimizle hep birlikte katılırız ve Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Osmanlı yeniden ayağa kalksın.

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