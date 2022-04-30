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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi fotoğrafına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi fotoğrafına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi ile dalga geçen fotoğrafını isim vermeden eleştirerek "Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine kin duyan, nefretini kusan bir kesim vardır. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor milletimizin takdirine bırakıyoruz." dedi.

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Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi akşamı içkili sofradan paylaştıkları mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Hükümetleri boyunca kimsenin inancına kimliğine karışmadıklarını vurgulayan Erdoğan isim vermeden bu olayı eleştirerek "Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine kin duyan, nefretini kusan bir kesim vardır. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor milletimizin takdirine bırakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakılı çevre yolları birlikte seyahat süresinin 45 dakikaya ineceğini, böylece vakitten yılda 93 milyon liraya, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:

- Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 km'lik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık.

- Yaklaşık 7.5 km'lik Pınarhisar ve 3 km'lik Çakıllı Çevreyollarıyla birlikte projenin 22 km2'lik kısmını hizmete vermiş oluyoruz.

- Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecek. 

Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var
-Tabii benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Vesayetin hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezasıyla İBB görevinden haksız yere ayrılınca Pınarhisar'a geldik. Pınarhisarlılar ile kucaklaştım. Cezaevleri mazlumlar için taş medresedir. Biz de milletimizle daha sıkı kucaklaşmak için medreseye dönüştürdük. İki yıl sonra partimizi kurduk ve iktidara geldik. Tayyip Erdoğan'a İBB Başkanlığını çok görerek hukuk oyunlarıyla çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek zorunda kaldılar. Herkesin bir hesabı vardı ama en büyük hesap sahibi Allah'tır.

-Kendi ülkesine husumet besleyen bir kesim rejim kaygısından laiklik endişesine kadar istismar malzemeleri kullanmıştır. Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ülkesindeki hangi vatandaşımız korku duyacak bir şeyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine kin duyan, nefretini kusan bir kesim vardır. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor milletimizin takdirine bırakıyoruz.

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