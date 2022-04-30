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Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam: En iyi başarıları diliyorum

Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam: En iyi başarıları diliyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'nin ülkelerini her koşulda desteklediğini, yardım etmek için her zaman Venezuela halkının yanında olduğunu söyledi. Maduro, "Türk hükümetini, Rusya ve Ukrayna arasında barışı tesis etmeye çalıştığı için tebrik ediyorum. Onlara diplomatik çabalarında en iyi başarıları diliyorum" dedi.

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Maduro, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, "Karma komisyon toplantılarında KOBİ'ler, turizm, havayolu ve ticaret bağlantıları, sağlık alanı gibi büyük konularda ilerlemeler sağladık." açıklamasında bulundu.
İki ülke arasındaki dostluğa değinen Maduro, "Bu karma komisyon çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir selam göndermek istiyorum. Ülkemizin büyük dostu, bizim büyük dostumuz. Türk halkıyla birlikte Venezuela'yı her koşulda destekledi. Onunla bir yol açtık, ortak faydalarımız için bir kardeşlik ve iş birliği yolu inşa ettik." diye konuştu.

Maduro, Türkiye'nin yardımlarına dikkati çekerek, "Türkiye, en zor şartlar altında her zaman yardım etmek için Venezuela halkının yanında oldu, tıbbi yardımlarda bulundu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Venezuela'ya uygulanan yaptırımların karşısında olduğunu aktaran Maduro, "Son yıllarda Türkiye ile Venezuela arasında çok güçlü siyasi ve diplomatik güven temelleri oluşturduk." dedi.
Maduro, Ukrayna krizine değinerek, "Türk hükümetini, Rusya ve Ukrayna arasında barışı tesis etmeye çalıştığı için tebrik ediyorum. Onlara diplomatik çabalarında en iyi başarıları diliyorum. Umarız en yakın zamanda barış haberlerini alırız." diye konuştu.

Ülkesine yatırım çağrısı yapan Maduro, "Venezuela artık kendini toparlamaya başladı, artık adım adım kendi çabasıyla ilerlemekte. Türk yatırımcılar buraya gelsin, yatırım yapsın çünkü çok geniş bir ekonomik portföyümüz var. Türklerin burada yatırım yapma zamanı geldi."değerlendirmesinde bulundu.

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