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TÜSİAD'dan 1 Mayıs mesajında işsizlik ve kayıt dışılık vurgusu

TÜSİAD'dan 1 Mayıs mesajında işsizlik ve kayıt dışılık vurgusu

TÜSİAD 1 Mayıs mesajında "Kapsayıcı sosyal politikalar ve tüm çalışan kesimlerle güçlü diyalog çerçevesinde çağdaş çalışma anlayışının hayata geçirilmesi, değer üreten ve yaşam memnuniyeti yüksek bir topluma ulaşmak için şarttır" dedi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince (TÜSİAD), "Kapsayıcı sosyal politikalar ve tüm çalışan kesimlerle güçlü diyalog çerçevesinde çağdaş çalışma anlayışının hayata geçirilmesi, değer üreten ve yaşam memnuniyeti yüksek bir topluma ulaşmak için şarttır. TÜSİAD olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

TÜSİAD'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin yapılan açıklamada, emeğe ve sosyal haklara saygının çağdaş bir demokrasi kültürünün ve kapsayıcı büyümenin en temel göstergelerinden olduğu belirtilerek, toplumun tüm paydaşlarının yapıcı iş birlikleri ile çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulmasının toplumsal refahın da vazgeçilmez bir unsuru olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salgının yıkıcı etkisini geride bırakırken, 'yeni normal' olarak anılan geçiş sürecinde çalışma hayatı başta olmak üzere pek çok alanda bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün ekonomik ve toplumsal alanlarda kalkınma boyutunda bir fırsat olarak değerlendirilebilmesi için işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle etkili mücadele, başta gençler olmak üzere işgücünün düzgün işlere ve güvenli iş ortamına erişimi, kadın-erkek tüm çalışanların kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen iş koşulları ve geleceğin dünyasında ihtiyaç duyulan becerilere hayat boyu yatırım öncelikli konularımız olmalı."

Kapsayıcı sosyal politikalar ve tüm çalışan kesimlerle güçlü diyalog çerçevesinde çağdaş çalışma anlayışının hayata geçirilmesinin, değer üreten ve yaşam memnuniyeti yüksek bir topluma ulaşmak için şart olduğu belirtilen açıklamada, "TÜSİAD olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.” ifadeleri kullanıldı.

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