Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Yakalama işini bize havale etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'de yakalanan terörist için söylediği sözlere tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'yi hedef almasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Terörist yakalama işini de bize havale etmiş" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler" dedi.

Yakalama görevi İBB'nin değil

İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve 6 yıl önceki silahlı fotoğrafları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Şafak D.'nin tutuklanmasına ilişkin İBB'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bunun hesabını vermesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak Erdoğan'a yanıt verdi. "Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki 'terörist yakalama' işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler" diyen İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor" dedi.

Terörist yakalama işini bize vermiş

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Cumhurbaşkanı’nın İBB’ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB’ye güveni için kendisine teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce “terörist” yakalamak için neden 8 gün beklenip şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet’ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın. Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allahım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftarıcılardan koru."