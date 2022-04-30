Bayramda hava nasıl olacak? Orhan Şen gün gün açıkladı 'Güzel haberler...'
Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen özellikle güneşlenme ve deniz için tatile gideceklere kötü haberi verdi. Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Bayram havası serin ve yağışlı olacak.
Bayram tatilinde hava nasıl olacak? Herkesin merak ettiği soruya uzman isim Orhan Şen'den yanıt geldi. Uzun süredir etkili olan sıcak hava yerini yağışlara bırakıyor. Sel riskine de dikkat çeken Şen şu açıklamalarda bulundu:
-Cumartesi den başlayan bayram tatilinde deniz ve güneşlenme amaçlı tatile gideceklere çok güzel haberler veremeyeceğiz.
-Tatilin 1. 2. günü cumartesi-pazar, Marmara Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyısı dışındaki bölgeler yağışlı...
-Bayramın 1.2. günü pazartesi salı, Marmara Ege Akdeniz yağmurlu, Bodrum Marmaris, Çeşme , Fethiye Antalya,Kuşadası yağmurlu. Sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece düşecek.