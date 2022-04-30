Selfie çubuğu dönemi bitiyor! Snapchat tanıttı: 3 bin 400 TL'ye satışa çıktı

Kendini kamera şirketi olarak tanımlayan ve Snapchat ile dünyadan pek çok kullanıcıya sahip olan Snap, yeni cihazını tanıttı.

Abone ol

2011’de sosyal medyada bir fenomen haline gelen Snapchat’ten sonra şirket, bir süredir cihazlar üzerinde çalışıyordu. Nihayet Snap, drone ile fotoğrafçılığı birleştirdiği yeni cihazı Pixy’i tanıttı. Pixy yalnızca önceden ayarlanmış dört uçuş yolunda uçmakla kalmıyor, aynı zamanda herhangi bir kontrolör veya kurulum gerektirmeden kullanıcıları takip edebiliyor. Her uçuşun sonunda drone, kullanıcıların avuç içine kendiliğinden iniyor.



Pixy ile yapılan kayıtlar, otomatik ve kablosuz olarak Snapchat Memories’e kaydediliyor ve burada kullanıcılar; Hyperspeed, Bounce, Orbit 3D ve Jump Cut dahil olmak üzere uygulamanın düzenleme araçlarını kullanarak içeriği düzenleyebilir ve özelleştirebilirler. Pixy şu anda ABD ve Fransa’da 229,99 dolar (3 bin 400 TL) karşılığında temin edilebiliyor.