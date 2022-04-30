BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz

İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz

PKK terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan bir İBB çalışanının tutuklanmasından sonra Bakan Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'na seslendi

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığı tespit edilen Şafak D. isimli şahıs geçtiğimiz günlerde İBB'de gözaltına alındı. Şafak D, ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

İMAMOĞLU: 8 GÜN BEKLENİP ŞOV YAPILDI
Bu gelişmelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"İBB'nin bunun hesabını vermesi lazım" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'a yanıt olarak, "Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın" dedi.

BAKAN SOYLU: DEMEDİ DEMEYİN
Bu sözlerin ardından Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HD PKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı
KOBİ'lere destek 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıktı
KOBİ'lere destek 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıktı
TDP Genel Başkanı Sarıgül "genel af" çağrısını yineledi
TDP Genel Başkanı Sarıgül "genel af" çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna görüşmesi
Selfie çubuğu dönemi bitiyor! Snapchat tanıttı: 3 bin 400 TL'ye satışa çıktı
Selfie çubuğu dönemi bitiyor! Snapchat tanıttı: 3 bin 400 TL'ye satışa çıktı
Arefe günü yapılacak ibadetler hangisi arefe günü zikirleri sayısı
Arefe günü yapılacak ibadetler hangisi arefe günü zikirleri sayısı
Kırmızı ışıkta beklerken yaşandı! Feci kaza yaralılar arasında çocuklar da var
Kırmızı ışıkta beklerken yaşandı! Feci kaza yaralılar arasında çocuklar da var
Pençe Kilit'te bir şehit Samsun'da baba ocağına ateş düştü
Pençe Kilit'te bir şehit Samsun'da baba ocağına ateş düştü
Apple telefonlar için kritik bir karara imza atmaya hazırlanıyor
Apple telefonlar için kritik bir karara imza atmaya hazırlanıyor
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Yakalama işini bize havale etmiş
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Yakalama işini bize havale etmiş