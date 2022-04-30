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Trabzonsporlu taraftarlar maç bitti sanıp sahaya girdi!

Trabzonsporlu taraftarlar maç bitti sanıp sahaya girdi!

Şampiyonluk maçında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor taraftarları maç bitmeden sahaya girdi.

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Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalıp bitime üç hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı.

Duraklamalar oynanırken Trabzonspor taç kazandı ancak tribünler maçın bittiğini zannedip sahaya indi. Yüzlerce taraftar art arda sahaya inerken stadyumda üst üste anonslar yapıldı.

Birkaç dakikalık bekleyişin ardından tribünler sahayı terk etti. Ancak son düdükle beraber tribünler bu kez şampiyonluk kutlamaları için sahaya indi.

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