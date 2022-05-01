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 Adana'ya şehit ateşi düştü! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu

 Adana'ya şehit ateşi düştü! Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit oldu

ŞIRNAK Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ''Eren Abluka-5 Operasyonunda'' yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara GATA'da şehit düştü.

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Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan'da icra edilen ''Eren Abluka-5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken Operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı yaralandı.

Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (30) şehit olduğu bilgisi Anne Hediye ve baba Hüseyin Akdeniz'e yetkililer tarafından bildirildi. Evin tek çocuğu olduğu öğrenilen Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şahadet haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Bakan Soylu'dan şehit Teğmen Akdeniz için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz için başsağlığı mesajı yayımladı. Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesi, jandarma teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah Eren Abluka-5 Operasyonunda Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Kahraman Jandarmamız Uğurcan Çakıcı'ya, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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